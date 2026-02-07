Roma si prepara a riflettere sulla storia del Mediterraneo e il suo ruolo nell’identità italiana. Claudio Fogu, docente universitario, invita a guardare oltre le divisioni e a pensare a un’Europa più aperta, ispirata dalla rete di culture e scambi che ha sempre caratterizzato il Mediterraneo. La sua analisi mette in discussione i confini tradizionali e rivela come il Sud Italia sia stato spesso marginalizzato, mentre il Mediterraneo ha continuato a essere un ponte tra popoli e storie diverse.

Roma, 7 feb. (askanews) – A dispetto dei tempi, ‘L’immaginario mediterraneo nella storia d’Italia’ di Claudio Fogu, ordinario di Italian Studies alla University of Southern California Santa Barbara, sollecita la riflessione ad andare oltre la contingenza e a ipotizzare una ‘mediterraneizzazione’ dell’Europa, nutrendo il concetto di ‘emporion’, quella rete intrisa di sincretismo e meticciato etnico-culturale che ha saputo costruire ponti; al posto di quei confini frutto di un processo che ha ancorato l’Italia al nord Europa dopo aver ‘spaccato’ lo Stivale in due, marginalizzandone il Sud. Docente da trent’anni negli Usa, italiano con cittadinanza americana, Fogu racconta il suo libro e risponde a domande sulla stretta attualità a cavallo oggi tra il “capitalismo americano” alla Donald Trump il cui modello “non è Adam Smith ma Las Vegas” e un’Europa sotto scacco di sovranismi e nazionalismi.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Il rosso Valentino rappresenta molto più di una semplice tonalità: è un simbolo di eleganza e raffinatezza che ha rivoluzionato l'immaginario della moda.

