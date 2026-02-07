Questa mattina in Toscana è stato firmato un nuovo protocollo tra Regione, Distretto e Avi. Nasce così il progetto

Nascono ufficialmente le " Piante di Toscana ", nuovo prodotto identitario che riconosce al primato verde di casa nostra una centralità nella narrazione del territorio regionale verso l’esterno. È questo il risultato del protocollo appena siglato tra Regione Toscana, Distretto Rurale Vivaistico Ornamentale di Pistoia e Associazione Vivaisti Italiani, ulteriore passo in avanti di quel corso inaugurato dalla presidenza Vannucci che ha chiaro un target: ritagliarsi un posto da protagonisti, forti di numeri e produttività (1.500 le aziende vivaistiche nel pistoiese, oltre 3.500 gli ettari coltivati e migliaia di addetti diretti e indiretti) non più ignorabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’identità del vivaismo. Ecco le Piante di Toscana. Regione, Distretto e Avi firmano un protocollo

Firenze si prepara a firmare un nuovo protocollo che punta a tutelare e valorizzare il vivaismo come parte fondamentale dell’identità regionale.

Pistoia si conferma come la città delle piante, un luogo in cui il vivaismo rappresenta una tradizione e un’eccellenza.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

