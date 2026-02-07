L’identità del vivaismo Ecco le Piante di Toscana Regione Distretto e Avi firmano un protocollo
Questa mattina in Toscana è stato firmato un nuovo protocollo tra Regione, Distretto e Avi. Nasce così il progetto
Nascono ufficialmente le " Piante di Toscana ", nuovo prodotto identitario che riconosce al primato verde di casa nostra una centralità nella narrazione del territorio regionale verso l’esterno. È questo il risultato del protocollo appena siglato tra Regione Toscana, Distretto Rurale Vivaistico Ornamentale di Pistoia e Associazione Vivaisti Italiani, ulteriore passo in avanti di quel corso inaugurato dalla presidenza Vannucci che ha chiaro un target: ritagliarsi un posto da protagonisti, forti di numeri e produttività (1.500 le aziende vivaistiche nel pistoiese, oltre 3.500 gli ettari coltivati e migliaia di addetti diretti e indiretti) non più ignorabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Verso un protocollo per il vivaismo come elemento identitario della Toscana
Firenze si prepara a firmare un nuovo protocollo che punta a tutelare e valorizzare il vivaismo come parte fondamentale dell'identità regionale.
La città delle piante. Dialogo sul vivaismo
Pistoia si conferma come la città delle piante, un luogo in cui il vivaismo rappresenta una tradizione e un'eccellenza.
Verso un protocollo per il vivaismo come elemento identitario della Toscana
Garfagnana Terra Unica è un libro che svela l'identità del territorio
Garden Center Smeralda. Il verde che dialoga con l'architettura.
