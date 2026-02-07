L’identità del vivaismo Ecco le Piante di Toscana Regione Distretto e Avi firmano un protocollo

Da lanazione.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina in Toscana è stato firmato un nuovo protocollo tra Regione, Distretto e Avi. Nasce così il progetto

Nascono ufficialmente le " Piante di Toscana ", nuovo prodotto identitario che riconosce al primato verde di casa nostra una centralità nella narrazione del territorio regionale verso l’esterno. È questo il risultato del protocollo appena siglato tra Regione Toscana, Distretto Rurale Vivaistico Ornamentale di Pistoia e Associazione Vivaisti Italiani, ulteriore passo in avanti di quel corso inaugurato dalla presidenza Vannucci che ha chiaro un target: ritagliarsi un posto da protagonisti, forti di numeri e produttività (1.500 le aziende vivaistiche nel pistoiese, oltre 3.500 gli ettari coltivati e migliaia di addetti diretti e indiretti) non più ignorabili. 🔗 Leggi su Lanazione.it

l8217identit224 del vivaismo ecco le piante di toscana regione distretto e avi firmano un protocollo

© Lanazione.it - L’identità del vivaismo. Ecco le Piante di Toscana. Regione, Distretto e Avi firmano un protocollo

Approfondimenti su Piante di Toscana

Verso un protocollo per il vivaismo come elemento identitario della Toscana

Firenze si prepara a firmare un nuovo protocollo che punta a tutelare e valorizzare il vivaismo come parte fondamentale dell’identità regionale.

La città delle piante. Dialogo sul vivaismo

Pistoia si conferma come la città delle piante, un luogo in cui il vivaismo rappresenta una tradizione e un’eccellenza.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Piante di Toscana

Argomenti discussi: L’identità del vivaismo. Ecco le Piante di Toscana. Regione, Distretto e Avi firmano un protocollo; Toscana, verso un protocollo per vivaismo come elemento identitario; Nasce la Glera del futuro: 7 nuove varietà resistenti per il domani del mondo Prosecco; Verso un protocollo per il vivaismo come elemento identitario della Toscana.

l identità del vivaismoVerso un protocollo per il vivaismo come elemento identitario della ToscanaA Firenze la riunione con tutti i settori della Regione coinvolti ... msn.com

Garfagnana Terra Unica è un libro che svela l’identità del territorioCASTELNUOVODomenica, alle 14.30, presso l’area spettacoli allestita all’interno della tensostruttura in piazzale Chiappini a Castelnuovo, l’Unione Comuni Garfagnana presenta il volume Garfagnana ... lanazione.it

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.