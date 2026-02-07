La ICE, l’agenzia americana per l’immigrazione e le dogane, si trova al centro di molte discussioni. Spesso viene descritta come un simbolo di una politica dura, che punta a controllare i confini e a fermare chi entra illegalmente negli Stati Uniti. Nei media, si parla di operazioni massicce e di multe salate, ma pochi approfondiscono cosa sia realmente questa agenzia e come funziona nel quotidiano.

La United States Immigration and Customs Enforcement, nota come ICE, è onnipresente su giornali e televisioni, spesso come simbolo di una politica aggressiva contro l’immigrazione. È però un dato di fatto che l’ICE non sia stata istituita da Donald Trump, ma risalga al 2003, sotto l’amministrazione di George W. Bush, nel contesto di una profonda riorganizzazione dello Stato americano successiva agli attentati dell’11 settembre. L’agenzia federale nasce insieme al Department of Homeland Security come risposta strutturale a un mondo percepito improvvisamente come instabile e vulnerabile. Da allora le modalità operative e strategiche sono cambiate più volte, adattandosi alle diverse amministrazioni, ma la logica di fondo è rimasta la stessa: la difesa dei confini e il controllo sull’immigrazione. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - L’ICE è l’effetto di un nuovo modello di Stato

Approfondimenti su United States Immigration and Customs Enforcement

Abodi assicura piena fiducia nel sistema di sicurezza per i Giochi invernali.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Dans l’intimité d’Elizabeth II : archives rares et témoignages

Ultime notizie su United States Immigration and Customs Enforcement

Argomenti discussi: Come Trump ha cambiato l'Ice e perché è un pericolo per la democrazia; Ice, che poteri hanno gli agenti e perché possono uccidere senza essere incriminati; La rivolta silenziosa degli atleti Usa contro l’Ice e le politiche di Trump; Ice alle Olimpiadi, Piantedosi: 'Non svolgerà attività operative'.

Che cos'è l'Ice, la polizia anti-immigrazione che terrorizza gli Usa finita nella bufera per l'uccisione di Alex PrettiL’agenzia è stata creata nel 2003 dopo gli attacchi terroristici dell’11 settembre 2001: ecco di che cosa si occupa ... affaritaliani.it

Come Minneapolis ha sconfitto l’Ice di Donald TrumpIl Bishop Henry Whipple Building è un edificio di proprietà federale situato a Fort Snelling, alla periferia di Minneapolis, e da tempo ospita il quartier generale in Minnesota della Immigration & Cus ... tpi.it

L’andamento nel quarto trimestre è stato influenzato da vari fattori esterni, quali i dazi Usa e l’effetto valutario negativo derivante dal rafforzamento della corona svedese. I ricavi hanno accusato l’impatto della debole domanda facebook

Azioni e titoli di Stato per puntare sull’effetto Olimpiadi x.com