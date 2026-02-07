Libera | I 900mila euro per la Casa della Legalità spostati dal Comune senza informarci

Il Movimento Libera protesta dopo aver scoperto che i 900mila euro destinati alla Casa della Legalità sono stati spostati dal Comune senza avvisarli. «Non abbiamo avuto nessuna comunicazione ufficiale né visto documenti che giustificassero questa decisione», spiega un rappresentante del gruppo. La vicenda ha sollevato molte domande sul modo in cui l’amministrazione ha gestito i fondi pubblici.

Forlì, 7 febbraio 2026 – «Non abbiamo avuto alcuna comunicazione ufficiale, né tantomeno visto una relazione tecnica che potesse suffragare la decisione presa dall'Amministrazione di spostare i fondi ad un altro progetto». No, Franco Ronconi, dell'associazione Libera di Forlì-Cesena, non ci sta e chiede soprattutto chiarezza. Oggetto della contestazione è il finanziamento di circa 900mila euro tra fondi regionali (720mila) e comunali (130mila), che il Comune ha deciso di dirottare all'ExAtr, che li utilizzerà per realizzare strutture di servizio a spettacoli ed eventi. Libera, l'associazione contro la mafia, aveva presentato nel 2022 il progetto.

Niente Casa della Legalità nel bene confiscato di Forlì.

