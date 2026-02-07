Lezione e lavoro hanno pari dignità e si completano reciprocamente
Le parole di alcuni esperti non bastano a fermare i problemi che aumentano ogni giorno. Lezioni e lavoro devono andare di pari passo, ma spesso non è così. La società si confronta con sfide che sembrano sempre più difficili da risolvere, anche con l’aiuto di comitati e studi scientifici. La realtà, però, dice che ci sono ancora tante difficoltà da superare.
di Franco Luceri – Per anni ho pensato che il mondo finanziario fosse il massimo responsabile di tutti i mali del genere umano; ma ora temo di aver subito un lavaggio del cervello dalla cultura dominante, e se non ho sbagliato tutto, poco ci manca. Perché se fossero davvero i banchieri e gli esattori i massimi responsabili di tutti i problemi del mondo, dovremmo sospettare che hanno deciso di suicidarsi, visto che le banche hanno profitti calanti a rischio fallimento, gli stati sono ricchi sfondati di debito pubblico, mentre le università e le redazioni si moltiplicano come funghi in ogni angolo del pianeta e non è mai fallita una. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Approfondimenti su Lezione Lavoro
"Pari dignità tra Forlì e Cesena"
L'articolo di Francesco Giubilei sulla candidatura di Forlì e Cesena a Capitale italiana della Cultura 2028 evidenzia l'importanza di un impegno condiviso e responsabile.
Provinciali, Parisi (Lega): “Pari dignità nel centrodestra o lista autonoma”
Parole di Parisi (Lega) evidenziano l’importanza di un’unità nel centrodestra, sottolineando la possibilità di una lista autonoma qualora non si raggiunga un accordo.
Ultime notizie su Lezione Lavoro
Argomenti discussi: Accordo Stato-Regioni per la formazione e la sicurezza sui luoghi di lavoro; Firmato l'accordo per un nuovo Corso di laurea per gli ingegneri del digitale a Massa Carrara; Cittadine! Pagine di storia delle donne, una storia di tutti – Schermi e Lavagne; Lezione speciale per gli studenti dell'Itet Carducci: in classe con la maestra del lavoro Gina Pacini.
La sicurezza è un superpotere, i Maestri del lavoro a lezione con gli alunni della D’Ovidio di CampobassoCAMPOBASSO – I Maestri del Lavoro a lezione con gli alunni della D’Ovidio di Campobasso. E’ stata una giornata all’insegna della prevenzione e del senso civico quella vissuta dagli alunni delle clas ... molisenetwork.net
Creatori di giochi tavolo a lezione al Liceo MengaroniQuale visione imprenditoriale c’è dietro a un gioco da tavolo? E quanta creatività e tecnica vengono messe in campo? Al liceo artistico ‘Mengaroni’ di Pesaro gli studenti delle classi quarte hanno avu ... newsrimini.it
Fabiosa Italia. . Karma in Cucina! Un giovane impara una lezione di rispetto e lavoro di squadra dopo uno scherzo. #fblifestyle #AI Generated using Kling AI . . . (Solo a scopo di intrattenimento. Consultare i professionisti se vengono presentate indicazioni sull facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.