Legnano è di nuovo record di abitanti | merito degli arrivi da altri Comuni In crescita anche i bebè

Legnano registra ancora un aumento di residenti, grazie soprattutto agli arrivi da altri Comuni. La città vede anche un leggero incremento dei neonati, ma il saldo tra nascite e deceduti resta negativo. La crescita dipende principalmente da chi sceglie di trasferirsi a Legnano, modificando le dinamiche demografiche locali.

Legnano, 7 febbraio 2026 – Qualcosa sembra poco alla volta cambiare nelle dinamiche demografiche del Comune di Legnano: cresce ancora il numero di residenti a Legnano e se anche i nuovi nati sono in aumento rispetto all’anno precedente (comunque il saldo tra nuovi nati e deceduti è sempre negativo) è l’impennata dei trasferiti da altro Comune a fare la differenza. Con gli ultimi dati messi insieme dall’Anagrafe, infatti, Legnano ritocca il record storico di residenti stabilito nel 2024 perché il 31 dicembre dell’anno scorso gli abitanti registrati sono stati 61mila 427 contro i 60mila 667 di dodici mesi prima. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

