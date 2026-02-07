Leggere Paolo Zermani sotto i grattacieli che hanno sfigurato Milano

Paolo Zermani si trova sotto i grattacieli di Milano e li guarda con uno sguardo critico. Scrive di come questi edifici abbiano cambiato il volto della città, sfigurandone il panorama. Le sue parole rivelano un senso di perdita e di nostalgia per l’antico, ma anche una riflessione sul nuovo che avanza. È un modo per ricordare che la città cambia, ma spesso a costo di qualcosa di prezioso.

“L’immortale terra dei morti”. Mi consola molto questa definizione, titolo di un capitolo del libro di Paolo Zermani, “ Il nuovo nell’antico. Architettura e paesaggio italiano ” (La nave di Teseo). Mi conforta in giorni milanesi rattristati dalla visione dei grattacieli di stile asiatico, da Shanghai in miniatura, da Dubai rachitica: le costruzioni che hanno sfigurato Milano imponendole una hybris da poveretti. Giustamente l’architetto Zermani sentenzia: “Noi produciamo oggi quasi soltanto macerie”. Macerie innanzitutto culturali, siccome “la società contemporanea rigetta, nel campo architettonico, la continuità della cultura che la città europea suggerisce”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Leggere Paolo Zermani sotto i grattacieli che hanno sfigurato Milano Approfondimenti su Milano Grattacieli Milano, giornalista sfigurato dai Pro Pal: "Ho rischiato di perdere un occhio" Un giornalista milanese denuncia di essere stato aggredito durante un corteo dai Pro Pal, subendo gravi ferite e rischiando di perdere un occhio. Reporter sfigurato durante il corteo pro-Pal: “Mi hanno frantumato la faccia, ancora mi traballano i denti” Durante il corteo pro-Pal, un reporter è stato brutalmente aggredito, riportando gravi ferite al volto. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. “Inquietudini del futuro anteriore” Da leggere questa pagina di Paolo Virno, non solo comunista e rivoluzionario Anche un eccellente filosofo del linguaggio “Che genere di atteggiamento si assume quando si ricorre a questo tempo verbale Per lo più, si è spi x.com Appena finito di leggere Il cuore di una divisa nel mare dell’amore di Paolo Fedele. Un libro che mi ha colpita profondamente. Non è solo il racconto di una divisa, ma di ciò che c’è sotto: un cuore che sente, che sceglie, che resiste. Tra mare, servizio e uman facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.