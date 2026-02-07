Lega | Fedriga ' Vannacci scommessa persa curioso se vuole allearsi con centrodestra'

La Lega critica Roberto Vannacci, definendo la sua scelta di entrare in politica come una “scommessa persa”. Fedriga si chiede se Vannacci voglia davvero allearsi con il centrodestra, evidenziando che finora non ha dimostrato di poter entrare nel sistema del partito. La sua candidatura non sembra aver convinto i membri della coalizione, che ora si chiedono se il generale abbia le carte in regola per integrarsi davvero nel mondo politico.

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Su Roberto Vannacci "è stata fatta una scommessa sulla capacità di integrarsi nel partito. Vista la fine, una scommessa persa. Forse era giusto provarci. Ma evidentemente aveva in testa altro. Sarebbe curioso se dopo essere uscito dalla Lega perché considera traditi i suoi valori poi voglia allearsi con la coalizione. Il programma lo scriveranno Lega, Fdi e Fi. Poi chi condivide il programma si dovrà valutare se farlo entrare". Lo dice Massimiliano Fedriga, presidente della Regione Friuli Venezia Giulia ed esponente della Lega intervistato dal 'Corriere della Sera'. "Qualcosa ci ha portato -aggiunge- ma sicuramente ci ha fatto anche perdere consensi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Attilio Fontana rompe gli schemi e prende le distanze da Vannacci.

