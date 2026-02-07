Le prime pagine di oggi

Questa mattina si sono aperte ufficialmente le Olimpiadi invernali, con la cerimonia di apertura che ha coinvolto migliaia di spettatori. Nel frattempo, la Cassazione ha deciso sul quesito del referendum, mentre in Borsa Stellantis ha registrato una giornata difficile, con le azioni che hanno perso terreno. Tre eventi che hanno caratterizzato la giornata di oggi e che attirano l’attenzione di molti italiani.

Quasi tutti i giornali di oggi titolano sulla cerimonia di apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina, con grandi foto di vari momenti della manifestazione. Le altre notizie principali sulle prime pagine sono la decisione della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso per modificare il quesito del referendum sulla giustizia presentato dai promotori del "No" e quindi la possibile modifica della data del voto, il ferimento a Mosca di un generale dell'intelligence russa, e le perdite in Borsa del gruppo Stellantis per la comunicazione dell'azienda di una significativa revisone al ribasso dei propri conti.

