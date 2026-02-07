Le pagine diventano note al teatro Pazzini

La stagione al teatro Pazzini di Verucchio continua con un mix tra teatro e musica. Le pagine di uno spettacolo diventano note e si mescolano sul palco, attirando un pubblico curioso e appassionato. Gli artisti sperimentano nuove forme di espressione, portando in scena un’esperienza che unisce parole e melodie in modo originale. La collaborazione tra teatro e musica crea un’atmosfera diversa, capace di coinvolgere e sorprendere gli spettatori.

La stagione del teatro Pazzini di Verucchio prosegue all'insegna della contaminazione tra il teatro e la musica. Domani (sipario alle 18), sul palco arrivano Matthias Martelli e Simone Zanchini con Il suono delle pagine, uno spettacolo prodotto da Melo Tondo che promette un viaggio dentro la grande letteratura italiana. Il teatro di Martelli incontra la fisarmonica di Zanchini in una performance che fonde narrazione, musica dal vivo, mimica e poesia. Le pagine dei libri diventano materia scenica, prendono voce e corpo, mentre le improvvisazioni jazz della fisarmonica dialogano con il testo, creando un continuo gioco di rimandi tra parola e suono.

