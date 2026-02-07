Le pagelle della cerimonia inaugurale | Mattarella da 10 e lode Telecronaca e playback le delusioni

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali a San Siro si è conclusa con grande entusiasmo. Mattarella ha ottenuto il massimo dei voti, mentre molte performance sono state illuminate da luci e musica, anche se alcuni spettatori hanno storto il naso per la telecronaca e il playback. La serata ha regalato emozioni e qualche critica, ma rimarrà impressa come un evento da ricordare.

Un grande spettacolo, indimenticabile. Le cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 ha lasciato tanti ricordi quante le performance sul palco di San Siro. Ecco dunque le pagelle di una serata che rimarrà nella storia di Milano e non solo. Sabrina Impacciatore cartoon: 9. Olimpiadi Milano Cortina 2026 nella foto Sabrina Impacciatore Milano 06-02-2026 Cerimonia inaugurale presso lo stadio Giuseppe Meazza San Siro XXV Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026 foto Roberto GaravagliaAgenzia Aldo Liverani sas Prima si trasforma in cartone animato e attraversa cent'anni di storia delle Olimpiadi invernali, poi Sabrina Impacciatore si dà al musical tra giocatori di hockey e cambia di continuo stile e registro.

