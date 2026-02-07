Le opposizioni attaccano il restyling del Dall’Ara, definendolo uno stallo che preoccupa la città. I politici di diverso schieramento criticano duramente la scelta, temendo che possa rallentare i lavori o creare altri problemi. La vicenda diventa un punto caldo in vista delle Comunali del 2027, con i rivali del sindaco Lepore pronti a sfruttare ogni occasione per mettere in discussione l’operato dell’amministrazione.

Il caso del restyling del Dall’Ara scatena dure reazioni politiche. Dall’opposizione a due dei rivali del sindaco Matteo Lepore alle Comunali 2027. "Palazzo d’Accursio dovrebbe prendere la via della privatizzazione dello stadio Dall’Ara ", suggerisce Alberto Zanni, presidente di Confabitare e candidato sindaco con ‘Una nuova Bologna’. Secondo Zanni, l’errore è da ricercare "nella scelta dell’amministrazione, da sempre, di mantenere la proprietà dell’impianto e di governarne direttamente le scelte strategiche, dandolo in gestione alla società calcistica che lo ha mantenuto con manutenzione ordinaria e straordinaria". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Le opposizioni entrano in campo : "Uno stallo che preoccupa la città"

Approfondimenti su DallAra Restyling

Segui in tempo reale l'incontro tra Paolini e Sasnovich agli Australian Open 2026.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su DallAra Restyling

Argomenti discussi: Convegno sulla remigrazione alla Camera, le opposizioni: Qui i fascisti non entrano; Conferenza su remigrazione, opposizioni cantano Bella ciao e occupano la sala stampa; Casapound, caos alla Camera: le opposizioni occupano la sala, stop a tutte le conferenze per ordine pubblico; Chi ha bloccato l'evento di Casapound alla Camera va punito: il leghista Sasso contro le opposizioni.

Bagarre a Montecitorio, le opposizioni boicottano la conferenza con Casapound e Skinheads: Costituzione e ‘Bella ciao’ in salaParlamentari Pd, M5s e Avs occupano il locale prenotato per l’evento del leghista Furgiuele. Montecitorio annulla tutte le conferenze stampa della giornata per motivi di ordine pubblico ... msn.com

Un delirante Bruno Vespa sul servizio pubblico ha attaccato le opposizioni per gli scontri avvenuti a Torino. È inaccettabile. Condivido le parole del Presidente Giuseppe Conte. Chi lavora sul servizio pubblico deve restare lucido e non può permettersi attacchi facebook

Il PACE apre le porte all’opposizione russa in esilio: Khodorkovsky, Kasparov, Kara-Murza, Sobol e Tolokonnikova entrano nella nuova piattaforma democratica del Consiglio d’Europa. Un segnale forte di sostegno alla società civile russa. x.com