Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono partite con una grande Cerimonia d’Apertura. Sul palco, tra musica e spettacolo, si sono alternati artisti come Carey, Pausini e Bocelli, mentre il presidente Mattarella ha dato il via ufficiale alla competizione. La festa ha segnato l’inizio di quasi tre settimane di gare e momenti importanti per tutto il paese.

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono ufficialmente incominciate: la spettacolare Cerimonia d’Apertura ha sancito l’effettivo inizio della XXV edizione della rassegna a cinque cerchi, che ci terrà compagnia fino a domenica 22 febbraio. Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, ha pronunciato la formula alle ore 22.41: “ Dichiaro aperta la celebrazione della XV edizione dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina “. Il Capo dello Stato ha commesso un errore: questa è la XXV e non la XV edizione, l’emozione si è fatta sentire. Il tema della serata era Armonia. Ad aprire l’evento è stato un balletto tributo alla bellezza italiana, con Amore e Psiche e il neoclassicismo di Antonio Canova al centro del quadro. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono incominciate: grande Cerimonia tra Carey, Pausini, Bocelli e Mattarella

La notte si apre con uno spettacolo che promette di lasciare il segno.

Domani sera alle 19:50 si apre ufficialmente la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Atleti italiani alle Olimpiadi Invernali 2026: tutti gli azzurri e le azzurre protagonisti a Milano e CortinaEcco l'elenco con tutti i nomi degli atleti italiani alle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina: saranno 196, suddivisi tra 103 uomini e 93 donne ... vogue.it

La poesia per la pace di Ghali alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi Invernali 2026 di Milano Cortina non placa le polemicheIl cantante ha partecipato allo show inaugurale a San Siro portando un messaggio di pace, pur con qualche disappunto ... vogue.it

