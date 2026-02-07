Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono incominciate | grande Cerimonia tra Carey Pausini Bocelli e Mattarella

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono partite con una grande Cerimonia d’Apertura. Sul palco, tra musica e spettacolo, si sono alternati artisti come Carey, Pausini e Bocelli, mentre il presidente Mattarella ha dato il via ufficiale alla competizione. La festa ha segnato l’inizio di quasi tre settimane di gare e momenti importanti per tutto il paese.

Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 sono ufficialmente incominciate: la spettacolare Cerimonia d’Apertura ha sancito l’effettivo inizio della XXV edizione della rassegna a cinque cerchi, che ci terrà compagnia fino a domenica 22 febbraio. Sergio Mattarella, Presidente della Repubblica, ha pronunciato la formula alle ore 22.41: “ Dichiaro aperta la celebrazione della XV edizione dei Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina “. Il Capo dello Stato ha commesso un errore: questa è la XXV e non la XV edizione, l’emozione si è fatta sentire. Il tema della serata era Armonia. Ad aprire l’evento è stato un balletto tributo alla bellezza italiana, con Amore e Psiche e il neoclassicismo di Antonio Canova al centro del quadro. 🔗 Leggi su Oasport.it

