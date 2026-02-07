Le Olimpiadi di Ghali con Rodari | Ci sono cose da non fare mai

San Siro ha accolto con un boato la performance di Ghali, che ha scelto di cantare ‘Promemoria’ di Rodari. La piazza milanese, città natale del rapper, si è riempita di entusiasmo mentre lui si esibiva davanti ai suoi fan. Una serata che resterà impressa, tra musica e ricordi di un grande scrittore italiano.

Il boato di San Siro nella Milano in cui è nato è stato tutto per lui. Ghali ha recitato 'Promemoria' di Rodari. Non annunciato e non citato e senza primi piani nella cerimonia di apertura per le Olimpiadi Milano Cortina 2026 made in Rai. Ma con i riflettori social tutti per lui. Con un tam tam social ormai virale che parla apertamente di censura in un abbraccio virtuale per Ghali. Ghali chi? Per chi ancora se lo domandasse, Ghali è il cantautore italiano che in quel Sanremo 2024 firmato Amadeus sul palco dell'Ariston insieme al pupazzo che lo accompagnava nella sua performance pronunciò la frase "Stop al genocidio ".

