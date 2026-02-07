Le luci del mondo su San Siro uno show fantasmagorico per Milano-Cortina

La cerimonia di apertura delle Olimpiadi a San Siro ha lasciato il pubblico senza fiato. Uno show imponente, ricco di effetti speciali e momenti emozionanti, ha dato il via ufficiale ai Giochi in modo memorabile. La piazza si è riempita di colori, musica e applausi, mentre atleti e spettatori si sono stretti in un abbraccio di festa.

AGI - Una cerimonia spettacolare, maestosa, toccante e destinata a restare nella storia dei Giochi olimpici. Una celebrazione del " genio italiano " sotto ogni punto di vista: dalle sculture di Antonio Canova alle musiche di Verdi, Puccini e Rossini ma anche di Raffaella Carrà, e poi ancora il "Nessun dorma" cantato da Andrea Boccelli, " L'infinito " di Leopardi recitato da Pierfrancesco Favino e il pacifista "Promemoria" di Gianni Rodari reinterpretato da Ghali. Il genio italiano tra arte, musica e messaggi di pace. Oltre ai continui, ostinati, messaggi di pace (tra questi l'appello lanciato da Charlize Theron ), la gestualità tipica italiana nello sketch di Brenda Lodigiani, l'eleganza degli abiti di Giorgio Amrani e i collegamenti costanti con Cortina, Livigno e Predazzo nella prima Olimpiade Invernale diffusa della storia.

