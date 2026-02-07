Le dimissioni del sindaco Basile tra venti giorni diventeranno irrevocabili | poi la nomina del commissario

Tra venti giorni le dimissioni di Federico Basile diventeranno ufficiali. Al momento, nulla è ancora deciso, perché bisogna aspettare che passino i venti giorni dalla consegna della lettera. Solo allora il sindaco potrà lasciare il suo incarico e si procederà con la nomina di un commissario. La situazione resta in bilico, ma presto si saprà chi prenderà il suo posto.

Quanto succederà nei prossimi mesi dovrebbe seguire il copione già visto nel 2022. Allora Nello Musumeci scelse Leonardo Santoro alla guida di Comune e Città metropolitana Che cosa succederà con le dimissioni del sindaco Federico Basile? Intanto nulla è ancora certo perché dalla consegna della lettera dovranno trascorrere venti giorni prima che le stesse divengano irrevocabili e dunque esecutive. Basile in quest'ultimo caso lascerà l'incarico di primo cittadino e contestualmente la carica di sindaco metropolitano. Con lui dovranno fare le valigie a Palazzo Zanca tutti coloro che hanno ricevuto nomine fiduciarie: dal direttore generale Salvo Puccio al Capo di Gabinetto Emilio Fragale all'Esperto Francesco Giorgio tanto per citare i più importanti.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Le dimissioni del sindaco di Portici, Enzo Cuomo, sono diventate irrevocabili, portando alla nomina di un commissario prefettizio da parte del prefetto di Napoli.

Negli ultimi sette giorni si sono intensificate le discussioni sulla possibile candidatura o dimissioni del sindaco Basile, in un contesto influenzato dalle recenti criticità causate dal ciclone Harry tra la Ionica e la zona sud di Messina.

Sindaco di Messina annuncia le sue dimissioni(ANSA) - MESSINA, 07 FEB - Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha annunciato le sue dimissioni dalla carica in una conferenza stampa a palazzo Zanca dopo aver elencato una serie di provvedimenti f ... gazzettadiparma.it

Messina, il sindaco Basile annuncia le dimissioni: si voterà a maggioMESSINA – Federico Basile, sindaco di Messina, ha ufficialmente comunicato a Palazzo Zanca le sue dimissioni anticipate. Questa ‘mossa’ apre la strada alle elezioni comunali già fissate per il 24 e 25 ... livesicilia.it

Il sindaco di Messina, Federico Basile, ha annunciato le sue dimissioni dalla carica in una conferenza stampa a palazzo Zanca x.com

Il giorno delle dimissioni del sindaco Basile. O ci saranno sorprese a Palazzo Zanca Con la regia politica di De Luca, stamattina il primo cittadino dovrebbe annunciare che si va a elezioni anticipate. Con la sua ricandidatura... facebook