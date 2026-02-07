Le Borgne | A tutti ricordo Rabiot forse per i capelli o per la progressione in campo

Il nuovo centrocampista dell’Avellino, Andrea Le Borgne, ha fatto un nome importante nel suo primo intervento pubblico. Classe 2006, arrivato dal Como, ha ricordato il suo idolo, Adrien Rabiot, e ha detto che forse gli somiglia per i capelli o per la progressione in campo. Le Borgne si presenta con entusiasmo e si prepara a mettersi in mostra nel suo nuovo ruolo.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.