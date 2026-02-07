Le Borgne | A tutti ricordo Rabiot forse per i capelli o per la progressione in campo

Da pianetamilan.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il nuovo centrocampista dell’Avellino, Andrea Le Borgne, ha fatto un nome importante nel suo primo intervento pubblico. Classe 2006, arrivato dal Como, ha ricordato il suo idolo, Adrien Rabiot, e ha detto che forse gli somiglia per i capelli o per la progressione in campo. Le Borgne si presenta con entusiasmo e si prepara a mettersi in mostra nel suo nuovo ruolo.

Il nuovo centrocampista dell'Avellino Andrea Le Borgne, classe 2006 arrivato dal Como durante la sessione di calciomercato invernale, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Il giovane ha voluto spendere alcune parole su Adrien Rabiot, centrocampista del Milan di Allegri. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni, riportate anche da tuttoavellino.com: LEGGI ANCHE: Milan, dai prestiti al mercato: in arrivo un colpo a zero? Ibra inaugura le Olimpiadi, mentre De Winter. Le parole di Le Borgne, giovane francese classe 2006 dell'Avellino: “Posso giocare mediano, regista o anche mezzala, dipende da come vuole giocare il mister. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

le borgne a tutti ricordo rabiot forse per i capelli o per la progressione in campo

© Pianetamilan.it - Le Borgne: “A tutti ricordo Rabiot, forse per i capelli o per la progressione in campo”

Approfondimenti su Le Borgne Milan

Per tutte le lunghezze e tutti i gusti. Nuovo taglio di capelli? Ecco i 5 tagli di capelli da provare quest'anno

Per il 2026, ecco cinque tagli di capelli che si distinguono per stile e praticità.

Fiorentina, comunicato ufficiale per Rocco Commisso: «Onoriamo il ricordo del Presidente scendendo in campo in tutti gli impegni sportivi previsti»

La Fiorentina ha pubblicato un comunicato ufficiale in memoria di Rocco Commisso, sottolineando l’intenzione di rispettare gli impegni sportivi previsti nel weekend.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Le Borgne Milan

Argomenti discussi: Avellino, Le Borgne: Pronto per tutti i ruoli del centrocampo; Avellino, ecco Le Borgne: Mi manda Fabregas, il tifo mi ricorda Marsiglia; Le Borgne, le reti in carriera (Guarda il video); Mercato serie B, tutti gli ultimi colpi. Caprari-Padova e Gliozzi vicino all’Avellino.

le borgne a tuttiAvellino, Le Borgne: A tutti ricordo Rabiot, forse per i capelli, forse per la progressione in campoIl neo centrocampista dell’Avellino Andrea Le Borgne, arrivato dal Como in questo mercato invernale, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni riportate da ... milannews.it

le borgne a tuttiLe Borgne: Ho scelto l'Avellino anche per il suo pubblico. A tutti ricordo RabiotIl neo centrocampista dell’Avellino Andrea Le Borgne, arrivato dal Como in questo mercato invernale, ha parlato in conferenza stampa presentandosi. tuttomercatoweb.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.