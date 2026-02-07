Le Borgne | A tutti ricordo Rabiot forse per i capelli o per la progressione in campo
Il nuovo centrocampista dell’Avellino, Andrea Le Borgne, ha fatto un nome importante nel suo primo intervento pubblico. Classe 2006, arrivato dal Como, ha ricordato il suo idolo, Adrien Rabiot, e ha detto che forse gli somiglia per i capelli o per la progressione in campo. Le Borgne si presenta con entusiasmo e si prepara a mettersi in mostra nel suo nuovo ruolo.
Il nuovo centrocampista dell'Avellino Andrea Le Borgne, classe 2006 arrivato dal Como durante la sessione di calciomercato invernale, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa. Il giovane ha voluto spendere alcune parole su Adrien Rabiot, centrocampista del Milan di Allegri. Ecco, di seguito, le sue dichiarazioni, riportate anche da tuttoavellino.com: LEGGI ANCHE: Milan, dai prestiti al mercato: in arrivo un colpo a zero? Ibra inaugura le Olimpiadi, mentre De Winter. Le parole di Le Borgne, giovane francese classe 2006 dell'Avellino: “Posso giocare mediano, regista o anche mezzala, dipende da come vuole giocare il mister. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
