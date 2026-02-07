Le amiche si incontrano | Pronte per cantare E il prof | Così i ragazzi hanno studiato i brani

Ieri mattina piazza Olivieri si è riempita di circa 500 persone, tutte pronte a cantare. Il richiamo della musica ha spinto gli amici a incontrarsi e prepararsi per lo spot tv ‘Tutti cantano Sanremo’. Tra risate e prove, anche il professore ha assistito alla scena, commentando che così i ragazzi hanno studiato i brani. Un momento di festa e partecipazione, con tanti giovani e adulti che hanno preso parte all’evento.

Il richiamo per la musica ha portato circa 500 persone in piazza Olivieri, ieri mattina, per registrare lo spot tv ‘Tutti cantano Sanremo’. Pesaresi e non solo sono arrivati anche un’ora e mezza prima dell’appuntamento, fissato per le 11.30. E come ogni canzone anche ogni partecipante ha una sua storia da raccontare. Intanto lo spot, che sarà veicolato a livello nazionale, è stato registrato davanti la Conservatorio Rossini, il presidente Paolo De Biagi ha definito questa occasione "una soddisfazione. Sono stati pochi i conservatori scelti in Italia e mi dicevano che sono stati scelti a ragion veduta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le amiche si incontrano: "Pronte per cantare". E il prof: "Così i ragazzi hanno studiato i brani" Approfondimenti su Sanremo Primi Concorsi Serata a tombola con le amiche si trasforma in tragedia: Alessandra è morta così, terribile Durante una serata tra amiche dedicata alla tombola, si è verificato un evento tragico che ha coinvolto Alessandra, perdendo improvvisamente la vita. “I figli che non arrivano? Alcune mie care amiche hanno attraversato questi calvari. È ancora un tabù, perché per tante è una colpa”: così Miriam Leone Il desiderio di avere figli può diventare un percorso difficile e doloroso per molte persone. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Sanremo Primi Concorsi Argomenti discussi: Le amiche si incontrano: Pronte per cantare. E il prof: Così i ragazzi hanno studiato i brani; Come fare nuove amicizie a Milano: 15 attività per conoscere persone affini; Viaggi last minute per San Valentino 2026; 10 libri da leggere a febbraio: un omaggio a Toni Morrison, il nuovo libro di memorie di Gavin Newsom e altre novità. Lavoravano insieme all’ospedale psichiatrico di Mombello negli anni ‘60: le due amiche Luigia ed Erminia si ritrovano dopo 57 anniMontodine (Cremona) – Un abbraccio tra lacrime di gioia e poi, via, lo sfogo dei ricordi. Proprio come due amiche che si incontrano e chiacchierano tra di loro. Luigia Concas, 84 anni ed Erminia ... ilgiorno.it Ciao amiche ecco le mie oche fermaporta pronte per raggiungere le loro nuove famiglie. Tutte personalizzate facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.