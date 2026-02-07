Le amiche si incontrano | Pronte per cantare E il prof | Così i ragazzi hanno studiato i brani

7 feb 2026

Ieri mattina piazza Olivieri si è riempita di circa 500 persone, tutte pronte a cantare. Il richiamo della musica ha spinto gli amici a incontrarsi e prepararsi per lo spot tv ‘Tutti cantano Sanremo’. Tra risate e prove, anche il professore ha assistito alla scena, commentando che così i ragazzi hanno studiato i brani. Un momento di festa e partecipazione, con tanti giovani e adulti che hanno preso parte all’evento.

Il richiamo per la musica ha portato circa 500 persone in piazza Olivieri, ieri mattina, per registrare lo spot tv ‘Tutti cantano Sanremo’. Pesaresi e non solo sono arrivati anche un’ora e mezza prima dell’appuntamento, fissato per le 11.30. E come ogni canzone anche ogni partecipante ha una sua storia da raccontare. Intanto lo spot, che sarà veicolato a livello nazionale, è stato registrato davanti la Conservatorio Rossini, il presidente Paolo De Biagi ha definito questa occasione "una soddisfazione. Sono stati pochi i conservatori scelti in Italia e mi dicevano che sono stati scelti a ragion veduta. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

