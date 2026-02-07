Il voto in Giappone premia Sanae Takaichi. Ieri Donald Trump ha annunciato ufficialmente il suo sostegno alla prima ministra, che domenica si trova a dover affrontare le elezioni anticipate per consolidare il suo incarico. La mossa del presidente americano potrebbe influenzare il risultato, mentre in Cina si osserva con attenzione, considerando le ripercussioni possibili sulla regione.

Ieri il presidente americano Donald Trump ha fatto un endorsement ufficiale alla prima ministra giapponese Sanae Takaichi, che domenica affronta le elezioni anticipate convocate per riaffermare il suo mandato a capo dell’esecutivo nipponico. Trump ha scritto sul suo social Truth che Takaichi ha “già dimostrato di essere una leader forte, potente e saggia”. In realtà la 64enne alleata di Shinzo Abe – l’ex primo ministro ucciso nel 2022 che aveva un rapporto privilegiato con Trump – è arrivata al Kantei, il palazzo del governo di Tokyo, soltanto quattro mesi fa, e pur promuovendosi come la Lady di Ferro giapponese ha avuto già parecchi problemi da affrontare, primo fra tutti proprio il rapporto con la Casa Bianca di Trump. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L’azzardo del voto in Giappone premia Takaichi. Per la Cina è un problema

Il Giappone si appresta a tornare alle urne l'8 febbraio, in un contesto politico inedito e rapido.

