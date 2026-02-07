Lazio i convocati per la Juve | Romagnoli c' è Out Zaccagni e Lazzari

La Lazio ha annunciato i convocati per la partita contro la Juventus. Sarri ha portato 24 giocatori, con Romagnoli che torna in lista. Zaccagni e Lazzari, invece, restano fuori a causa di problemi fisici. La sfida si avvicina, e i biancocelesti cercano di mettere in difficoltà i bianconeri in questa 24ª giornata di Serie A.

Alla vigilia del match che la sua Lazio affronterà sul campo della Juventus (domenica 8 febbraio, ore 20.45), Maurizio Sarri ha selezionato 24 giocatori. La buona notizia per i biancocelesti riguarda Romagnoli, che - come annunciato dallo stesso allenatore in conferenza stampa - è tornato ad allenarsi a pieno regime col gruppo squadra ed è quindi nuovamente a disposizione. In lista anche Patric, che ha smaltito il problema muscolare al polpaccio. Ancora out, invece, Lazzari, Zaccagni, Gigot e lo squalificato Pellegrini. Furlanetto, Motta, Provedel; Gila, Hysaj, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Provstgaard, Romagnoli; Basic, Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Przyborek, Rovella, Taylor; Cancellieri, Dia, Isaksen, Maldini, Noslin, Pedro, Ratkov.

