Lavori in vista nelle aree cani pronti 150mila euro di interventi

Il Comune annuncia lavori di riqualificazione nelle aree cani tra le vie Nenni, Adda e Toce. Sono previsti 150mila euro per realizzare due spazi attrezzati e sicuri, con giochi e arredi dedicati all’agility dog. I lavori partiranno a breve e trasformeranno queste zone in punti di incontro più funzionali e divertenti per i proprietari e i loro animali.

Saranno due aree cani ben attrezzate e sicure quelle tra le vie Nenni, Adda e Toce, dopo i lavori di riqualificazione ambientale, con tanto di giochi e di arredi per i percorsi di " agility dog ". Da lunedì scatteranno, infatti, gli interventi di restyling e di ammodernamento delle attuali due zone recintate che, da anni, sono destinate solo ai migliori amici dell’uomo, vicino al "Parco dell’Acqua" e alla biblioteca civica comunale "Paolo Volontè", per un investimento comunale di quasi 150mila euro. In poche parole, i numerosi cani cittadini che frequentano ogni giorno quest’angolo di verde pubblico, avranno tutte le condizioni e le possibilità per "mantenersi in forma". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Lavori in vista nelle aree cani pronti 150mila euro di interventi Approfondimenti su Vie Nenni Presenza di lupi nelle aree urbane: stampati depliant informativi e affissi avvisi nei parchi e nelle aree per cani L’amministrazione comunale di Ancona ha avviato una campagna informativa per sensibilizzare la popolazione sulla presenza di lupi nelle aree urbane e periurbane. Lavori in vista nelle scuole. Pacchetto da 110mila euro. Rincari confermati a Sesto L’edilizia scolastica di Imola si prepara a nuovi interventi, con un pacchetto di 110mila euro destinato a manutenzioni, lavori urgenti e riqualificazioni. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Vie Nenni Argomenti discussi: Lavori in vista nelle aree cani pronti 150mila euro di interventi; A Cesena il primo Giardino Alzheimer d’Italia, avviati i lavori in vista dell’inaugurazione di maggio; Senso della scuola, senso del lavoro. Una ricerca condotta dal punto di vista dei giovani dall’Osservatorio Iride; Lavori sulla A1 Roma-Napoli, chiusure in vista: tratti interessati, giorno e orari. Lavori in vista nelle aree cani, pronti 150mila euro di interventiSaranno due aree cani ben attrezzate e sicure quelle tra le vie Nenni, Adda e Toce, dopo i ... msn.com Lavori in vista nelle scuole. Pacchetto da 110mila euro. Rincari confermati a SestoManutenzioni necessarie, interventi urgenti e opere di riqualificazione mirate: l’edilizia scolastica imolese continua a muoversi su più piani, tra piccoli cantieri indispensabili e grandi progetti ... ilrestodelcarlino.it Le immagini del progetto dei lavori per il nuovo Maradona in vista degli Europei del 2032 facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.