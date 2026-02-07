Lavori al distretto sanitario | passi avanti e Baldelli sul luogo

I lavori per il nuovo distretto sanitario di Cagli sono ormai quasi conclusi. Questa mattina, l’assessore regionale alle Infrastrutture, Francesco Baldelli, ha visitato il cantiere. La struttura si trova a pochi passi dalla superstrada Flaminia, facilmente accessibile da Acqualagna, Cantiano e Frontone. I lavori avanzano rapidamente, e presto il presidio potrà entrare in funzione.

Avanzano i lavori del distretto sanitario. L’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli ha visitato il cantiere del nuovo presidio sanitario che sta per essere completato a Cagli, a poche centinaia di metri dalla superstrada Flaminia, facilmente raggiungibile da Acqualagna, Cantiano, Frontone e tutti i comuni del territorio. "L’Udc di Cagli – si legge in una nota – ha appreso con piacere le notizie riguardo l’avanzamento dei lavori sulla nuova struttura che ospiterà Casa di Comunità ed Ospedale di Comunità visto che la nuova sede una volta completata sarà a servizio delle esigenze della collettività del Catria e Nerone e non solo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

