L’attore Tim Busfield incriminato per reati sessuali su bambini in New Mexico

L’attore Timothy Busfield, noto per i suoi ruoli in prima serata negli Stati Uniti in “West Wing – Tutti gli uomini del Presidente” e “Thirtysomething”, è stato incriminato venerdì 6 febbraio per reati sessuali su minori da una giuria popolare del New Mexico. Busfield è accusato di aver palpeggiato un bambino sul set di una serie televisiva che stava dirigendo e producendo. L’incriminazione prevede quattro capi d’imputazione. Ed è arrivata poco più di due settimane dopo che un giudice di un tribunale statale aveva ritenuto «neutrali» le prove precedentemente presentate contro di lui dai pubblici ministeri.🔗 Leggi su Open.online
Caso Timothy Busfield, Melissa Gilbert parla per la prima volta dopo l'accusa al marito di abusi su minori x.com
Prima dell'udienza di custodia cautelare, Melissa Gilbert è stata una delle 75 persone che hanno scritto lettere di sostegno a Timothy Busfield. Ha definito Busfield "il mio amore, la mia roccia, il mio compagno negli affari e nella vita", aggiungendo di conoscerl facebook
