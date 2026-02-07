L’attore Tim Busfield incriminato per reati sessuali su bambini in New Mexico

L’attore americano Timothy Busfield è stato incriminato in New Mexico con l’accusa di reati sessuali su minori. La notizia si è diffusa venerdì scorso, quando una giuria popolare ha deciso di mettere sotto accusa l’attore, noto per le sue interpretazioni in “West Wing” e “Thirtysomething”. Al momento, Busfield si trova coinvolto in un procedimento giudiziario ancora in corso.

L’attore Timothy Busfield, noto per i suoi ruoli in prima serata negli Stati Uniti in “West Wing – Tutti gli uomini del Presidente” e “Thirtysomething”, è stato incriminato venerdì 6 febbraio per reati sessuali su minori da una giuria popolare del New Mexico. Busfield è accusato di aver palpeggiato un bambino sul set di una serie televisiva che stava dirigendo e producendo. L’incriminazione prevede quattro capi d’imputazione. Ed è arrivata poco più di due settimane dopo che un giudice di un tribunale statale aveva ritenuto «neutrali» le prove precedentemente presentate contro di lui dai pubblici ministeri.🔗 Leggi su Open.online

Caso Timothy Busfield, Melissa Gilbert parla per la prima volta dopo l'accusa al marito di abusi su minori x.com

Prima dell'udienza di custodia cautelare, Melissa Gilbert è stata una delle 75 persone che hanno scritto lettere di sostegno a Timothy Busfield. Ha definito Busfield "il mio amore, la mia roccia, il mio compagno negli affari e nella vita", aggiungendo di conoscerl facebook