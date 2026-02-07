L’attore americano Adam Sandler si è imposto nel cinema di Hollywood con oltre 50 film alle spalle. La sua carriera dura ormai più di trent’anni, tra grandi successi e critiche dure. Con il tempo, alcuni dei suoi film sono stati rivalutati, ma resta una figura che divide pubblico e critica.

Parlare dei film di Adam Sandler significa attraversare più di trent’anni di cinema popolare americano, tra successi clamorosi, critiche feroci e improvvise rivalutazioni autoriali. Comico, attore, sceneggiatore e produttore, Adam Sandler è uno di quei nomi che il pubblico riconosce immediatamente, anche quando i giudizi sulla sua filmografia restano divisivi. I suoi primi film, negli anni Novanta, hanno imposto uno stile riconoscibile, fatto di personaggi infantili, voci stridule e situazioni volutamente assurde, che affondano le radici anche in una tradizione di umorismo surreale di estrazione ebraica basata sull’eccesso, sull’autoironia e sul rovesciamento delle convenzioni. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - L'attore americano è diventato un'icona del cinema: conoscete tutti i suoi oltre 50 film?

Approfondimenti su Adam Sandler

Parigi, 28 dicembre 2025 – È venuta a mancare Brigitte Bardot, icona del cinema francese e internazionale, all’età di 91 anni.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Adam Sandler

Argomenti discussi: È morto Demond Wilson, recitò nella sitcom Sanford and Son; Hollywood contro l'ICE, le star che chiedono giustizia per Pretti; Elijah Wood fa 45 anni ed ecco i migliori 5 film oltre a Frodo; È venuto a trovarci in redazione Noah Wyle.

Robert De Niro: «L'America di oggi non è il nostro paese. Vogliamo che ci venga restituita e che non si trasformi in una dittatura fascista»Una due giorni di Robert De Niro a Roma. L’attore americano ha ricevuto la Lupa capitolina dal sindaco Gualtieri, ha inaugurato il primo Nobu Hotel in Italia, a via Veneto, ha incontrato il Papa e ha ... vanityfair.it

James Ransone trovato morto, l'attore americano aveva 46 anni: «Si è tolto la vita»James Ransone è morto a 46 anni. L’attore sarebbe stato trovato impiccato a Los Angeles venerdì 19 dicembre 2025. Le autorità hanno indicato il suicidio come causa del decesso. Al momento non sono ... leggo.it

È morto Val Kilmer, l'attore americano aveva 65 anni: stroncato da una polmonite. Era diventato famoso recitando in Top Gun; accanto a Tom Cruise Val Kilmer, l'attore americano che ha dato il volto a Jim Morrison e Batman, coprotagonista con Tom Cruise in facebook