Latina fine settimana tra violenza domestica e furto a Marco Travaglio | cronaca da Borgo Grappa e teatro D’Annunzio

Il fine settimana a Latina è stato intenso. A Borgo Grappa una donna ha denunciato un episodio di violenza domestica, mentre al teatro D’Annunzio si è verificato un furto durante uno spettacolo. La città si sveglia con queste notizie che hanno rotto la calma abituale. Sul fronte amministrativo, nuove decisioni cercano di cambiare il volto delle spiagge locali. La cronaca di questi giorni mostra un territorio che non si ferma, tra problemi e sorprese.

Il fine settimana a Latina e provincia è stato segnato da eventi che hanno scosso la quiete del territorio pontino, spaziando da atti di violenza domestica a colpi di scena nel mondo dello spettacolo, passando per decisioni amministrative che mirano a ridisegnare il futuro delle coste locali. Un quadro complesso, quello emerso dalla giornata di sabato 7 febbraio 2026, che riflette una realtà multiforme e, in alcuni casi, preoccupante. La cronaca nera ha visto un drammatico epilogo con l’arresto di una donna di 38 anni a Latina Borgo Grappa. La misura cautelare è scaturita da una lunga serie di maltrattamenti perpetrati nei confronti dei propri genitori conviventi, un episodio che riporta all’attenzione il tema, purtroppo sempre attuale, della violenza familiare.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Latina Travaglio

Questa sera, al teatro “Gabriele D’Annunzio” di Latina, qualcuno ha rovinato la serata di Marco Travaglio.

#D'Annunzio-Latina || Il sindaco di Latina, Matilde Celentano, ha ammesso di aver fatto le sue scuse a Marco Travaglio, dopo il furto avvenuto nel camerino del teatro D'Annunzio.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Latina Travaglio

Argomenti discussi: Gli eventi del fine settimana a Latina e nella provincia pontina; Parco termale e Spa a Latina Scalo, così l’intelligenza artificiale immagina la struttura immersa nel verde; Feste parigine da non perdere questo fine settimana!; QUASI 2 CHILI DI DROGA, L’EX PORTAVOCE DI FRATELLI D’ITALIA: HO COMPRATO L'HASHISH SU TELEGRAM.

Lotto, pioggia di vincite nel Pontino: oltre 36mila euro tra Latina e provinciaLa dea bendata fa tappa nel territorio pontino e regala un fine settimana decisamente fortunato tra il capoluogo e il sud della provincia. latinacorriere.it

L'Immediato. . RIFORMA NORDIO: a Manfredonia i motivi del no con Marco Travaglio in videocollegamento. L'intervento del giornalista facebook

Referendum giustizia. Marco Travaglio spiega le assurdità della riforma del Governo x.com