Mercoledì, sulla pagina Facebook dei Giovani Democratici di Bergamo, è comparso un cartello che ha fatto discutere. Quel cartello, che sembrava una semplice immagine, in realtà nascondeva un messaggio più serio. La vicenda si aggiunge a un episodio di antisemitismo mascherato, già sottolineato da alcune contestazioni fatte a Emanuele Fiano. La comunità locale si interroga su come affrontare certi atteggiamenti e su cosa fare per contrastare questa forma di odio nascosta dietro parole e immagini apparentemente innocue.

Questa non è una pipa. Mercoledì sulla pagina Facebook dei Giovani Democratici di Bergamo – quelli che a novembre avevano contestato Emanuele Fiano perché non si dialoga con i “sionisti moderati” – è comparso un cartello rivelatore. C’era il disegno del maialino aviatore di Porco Rosso di Hayao Miyazaki accompagnato dallo slogan “Meglio maiale che sionista”, variazione su una battuta del film (“Piuttosto che diventare un fascista meglio essere un maiale”). La didascalia dei giovani del Pd, involontariamente magrittiana, spiegava: “Questo non è antisemitismo. E chi si ostina a sostenere il contrario ha un progetto politico ben preciso”, ossia quello di mettere la mordacchia ai critici di Israele. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - L'antisemitismo mascherato

