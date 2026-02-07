Lancianofiera | riparte la corsa al vertice del polo fieristico regionale
A Lancianofiera riparte la corsa per la guida del polo fieristico regionale. Nei giorni scorsi è stato pubblicato l’avviso pubblico per raccogliere le candidature, aprendo ufficialmente la competizione per la presidenza.
Riparte la corsa per la presidenza del polo fieristico regionale dell'Iconicella. È stato pubblicato nei giorni scorsi, il 2 febbraio, l'avviso pubblico per la presentazione delle candidature. Il Comune di Lanciano nomina un proprio componente in seno al consiglio di amministrazione dell'ente.🔗 Leggi su Chietitoday.it
