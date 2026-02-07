L’America First contro l’Europa | Donald Trump e l’eclissi dell’alleanza transatlantica

Donald Trump torna a mettere sotto pressione l’Europa, portando avanti una strategia che va oltre la retorica. L’America First non è più solo un’idea, ma si traduce in azioni concrete che trasformano le relazioni con l’Unione Europea. L’alleanza transatlantica, un tempo saldo, si trova ora sotto attacco, considerata più come un bersaglio che come un partner. La svolta rischia di cambiare gli equilibri tra Stati Uniti e Europa, con ripercussioni che si vedranno nei prossimi mesi.

Non è più soltanto una questione di “America First”, ma di un’offensiva geopolitica e commerciale a tutto campo che individua nell’Unione Europea non un alleato, bensì un bersaglio. Gli ultimi sviluppi della presidenza Trump — dal ricatto sulla Groenlandia al dossier Venezuela, fino all’uso dei dazi come strumento di pressione — delineano un quadro in cui l’inquilino della Casa Bianca si è ormai manifestato come il principale nemico sistemico dell’UE. Il ricatto artico e la sovranità europea. Il caso della Groenlandia è emblematico della nuova dottrina trumpiana. Quella che nel 2019 appariva come un’eccentricità si è trasformata in una crisi diplomatica senza precedenti.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Le recenti dichiarazioni di Donald Trump sulla possibilità di imporre nuovi dazi sull’Europa hanno suscitato preoccupazione tra gli alleati europei.

