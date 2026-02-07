Lago di Garda lieve scossa di terremoto a Tremosine

Questa mattina alle 10.08, Tremosine è stato scosso da una lieve scossa di terremoto. La Sala Sismica dell’INGV di Roma ha confermato che l’epicentro si trova proprio in quella zona, sulle sponde del Lago di Garda. Per ora, non ci sono segnalazioni di danni o feriti. La gente nel paese si è spaventata, ma la scossa è stata troppo leggera per creare problemi seri. I tecnici continuano a monitorare la situazione.

Alle 10.08 di oggi, sabato 7 febbraio, la Sala Sismica dell'INGV di Roma ha registrato un terremoto di lieve entità con epicentro a Tremosine, sulle sponde del Lago di Garda. La scossa, di magnitudo 1.3, non ha provocato danni né alle persone né alle strutture.Oltre a Tremosine, l'area.

