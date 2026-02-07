L’addio a Marino Giglioni Imprenditore lungimirante

L’addio a Marino Giglioni, imprenditore di 91 anni di Marsciano, lascia un vuoto nel mondo dell’edilizia umbra. Fondatore di GMP Spa, ha costruito un’azienda che ha segnato il territorio, lavorando nel settore delle costruzioni e delle infrastrutture. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la comunità locale e per il settore che ha contribuito a sviluppare con passione e lungimiranza.

MARSCIANO – Marino Giglioni se n'è andato a 91 anni. L'imprenditore marscianese, uno dei fondatori dell'azienda GMP Spa, con il suo progetto lavorativo è diventato un punto di riferimento per l'Umbria nei settori delle costruzioni, delle infrastrutture e della produzione di materiali per l'edilizia. Marino era una persona concreta, instancabile, legata ai valori della fatica e della responsabilità. Insieme al socio Alfio Morelli nel 1970 avviò un'attività estrattiva in località Pian del Prete, nel territorio comunale di Collazzone: un'intuizione che si è trasformata negli anni in una realtà industriale moderna e solida, capace di crescere senza mai perdere la propria identità.

