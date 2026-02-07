La volta buona scatta la furia di Caterina Balivo | Non si fa

La furia di Caterina Balivo si scatena durante la trasmissione “La Volta Buona”. L’ospite, il frontman storico del gruppo, ripercorre i passaggi di una storia che definisce estenuante. La conduttrice perde la pazienza e interrompe bruscamente l’intervista, lasciando intendere che non tollera più certe polemiche. La scena si fa tesa: il pubblico assiste sorpreso mentre si interrompe un confronto che sembrava ormai infinito.

Ospite di La Volta Buona, il frontman storico dei Cugini di Campagna ripercorre i passaggi di una storia che definisce estenuante. «Il primo anno ha pagato l’affitto, poi non ha più pagato nulla». Da allora, spiega Michetti, la situazione è rimasta immobile, con la casa ancora occupata e una serie di giustificazioni che si sono susseguite nel tempo. L’ultima, raccontata in diretta, riguarda la presenza del figlio dell’inquilina ai domiciliari. «Ora l’inquilina dice che ha il figlio ai domiciliari», ribadisce, sottolineando come ogni tentativo di risolvere la questione si sia arenato davanti a nuovi ostacoli.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Caterina Balivo ha commentato la mancanza di addobbi natalizi nello studio de La volta buona, sottolineando le difficoltà economiche della trasmissione.

Caterina Balivo - La Volta Buona - 16-05-24

