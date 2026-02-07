La vera conversione passa per l’amore per la verità e la fedeltà a se stessi

La gente si è radunata questa mattina davanti alla chiesa per ascoltare il sacerdote parlare di conversione. Con parole semplici, ha spiegato che cambiare strada e essere fedeli a se stessi sono passi fondamentali, anche se non sempre facili. Sono molti a credere che il vero cambiamento parte dall’amore per la verità e dalla volontà di rimanere fedeli ai propri valori.

Una delle parole più semplici e impegnative che stanno alla base del messaggio cristiano è la parola conversione. "Convertitevi e credete al Vangelo", appunto. Per chi si converte nel senso indicato da Gesù niente è più come prima. Non si tratta di un semplice cambiamento di opinione, ma di guardare il mondo con altri occhi. Si tratta, in altre parole, di una metanoia, ossia di un radicale cambiamento di mentalità: qualcosa che è molto di più del semplice esito di un comportamento virtuoso; è una grazia che trasforma nel profondo il nostro cuore e la nostra mente; un dono che, pur dipendendo anche da noi, poiché possiamo accoglierlo o non accoglierlo, ha sostanzialmente il carattere della gratuità.

