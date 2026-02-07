La Trilogia di Eisenhorn il prezzo di difendere l’Imperium

La Trilogia di Eisenhorn torna a far parlare di sé, questa volta con un nuovo capitolo che mette in luce il prezzo di difendere l’Imperium. Un passato intenso di battaglie e cacce ai nemici dell’umanità. Eisenhorn si muove tra galassie sconosciute, affrontando minacce che mettono in discussione tutto quello in cui crede. La sua vita, fatta di sacrifici e scelte difficili, si dipana tra pericoli e nemici invisibili, mentre cerca di proteggere un Imperium sempre più fragile.

Un'intera esistenza passata a dare la caccia ai nemici dell'umanità, muovendosi per una galassia sconfinata portatrice di nemici e pericoli indicibili. È questo il destino di Gregor Eisenhorn, Inquisitore dell'Imperium, espressione ferina della ferocia con cui l'Inquisizione ammansisce le masse degli sterminati mondi alveari che dominano in Warhammer 40k. Nell'affrontare il 41esimo millennio reso celebre da Games Workshop nei suoi giochi tavolo ci si focalizza subito sugli Space Marines, ma le peculiarità dell'Imperium trovano maggior definizione altrove, come dimostra la Trilogia di Eisenhorn.

