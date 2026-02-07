La Svezia affonda l’Italia femminile di hockey su ghiaccio
Questa sera, l’Italia femminile di hockey su ghiaccio ha subito una sconfitta pesante contro la Svezia. Al palazzetto di Milano, davanti a una tifoseria in delirio, le azzurre hanno perso 6-1, un risultato che chiude in modo netto la sfida. La vittoria svedese dimostra come le nostre siano ancora lontane dalla vetta, anche dopo la bella vittoria contro la Francia.
Non è arrivato il bis dell'Italia femminile di hockey su ghiaccio dopo la bellissima e storica vittoria in apertura di Olimpiadi contro la Francia: oggi pomeriggio è arrivata una netta sconfitta per 6-1 contro la Svezia alla Ice Hockey Arena di Milano Santagiulia gremita a festa e con un colpo d'occhio spettacolare. I parziali dei tre tempi (1-0, 3-1, 2-0) la dicono lunga sulla gara con le statistiche finali che dicono 47 tiri a 19 per le scandinave. La Nazionale italiana deve ritrovare lo smalto e la "cattiveria" sportiva come dimostrato contro le francesi con una gara in salita ma che sono state in grado di rimontare e vincere alla grande.
