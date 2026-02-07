Questa sera, l’Italia femminile di hockey su ghiaccio ha subito una sconfitta pesante contro la Svezia. Al palazzetto di Milano, davanti a una tifoseria in delirio, le azzurre hanno perso 6-1, un risultato che chiude in modo netto la sfida. La vittoria svedese dimostra come le nostre siano ancora lontane dalla vetta, anche dopo la bella vittoria contro la Francia.

Non è arrivato il bis dell’Italia femminile di hockey su ghiaccio dopo la bellissima e storica vittoria in apertura di Olimpiadi contro la Francia: oggi pomeriggio è arrivata una netta sconfitta per 6-1 contro la Svezia alla Ice Hockey Arena di Milano Santagiulia gremita a festa e con un colpo d’occhio spettacolare. I parziali dei tre tempi (1-0, 3-1, 2-0) la dicono lunga sulla gara con le statistiche finali che dicono 47 tiri a 19 per le scandinave. La Nazionale italiana deve ritrovare lo smalto e la “cattiveria” sportiva come dimostrato contro le francesi con una gara in salita ma che sono state in grado di rimontare e vincere alla grande. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Svezia affonda l'Italia femminile di hockey su ghiaccio

Questa mattina le ragazze dell’hockey ghiaccio femminile scendono in campo per la partita contro la Svezia, valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Questa mattina le azzurre di hockey ghiaccio femminile hanno affrontato la Svezia nelle Olimpiadi.

