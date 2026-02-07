La campagna per il referendum di marzo 2026 entra nel vivo. I cittadini sono chiamati a decidere se aggiungere una modifica al Comma 10 dell’articolo — ancora da definire — e le discussioni si fanno sempre più intense. I promotori sostengono che questa novità potrebbe cambiare qualcosa, mentre i contrari chiedono più chiarezza e trasparenza. Intanto, il governo prepara le sue mosse e le prime reazioni arrivano da vari schieramenti politici. La data si avvicina, e tra attese e polemiche, il dibattito si accende.

Il referendum indetto per domenica 22 e lunedì 23 marzo 2026 chiede ai cittadini se sono d’accordo o no di aggiungere al Comma 10 dell’art. 87 della Costituzione le seguenti parole: “giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente”. L’aggiunta istituisce due Consigli superiori della magistratura: quello dei Giudici e quello dei Pubblici ministeri. Ciò ha quale effetto a cascata la separazione delle carriere dei magistrati in due rami, quello giudicante e quello requirente. Pertanto il referendum ha come oggetto l’eventuale separazione delle carriere dei magistrati. Dal 10 gennaio giornali, TV, social sono invasi da un’ondata di articoli, interventi, talk-show, slogan, accuse e controaccuse feroci.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Approfondimenti su Storia Maestra

Una maestra di Piacenza è stata aggredita dal padre di un’alunna davanti alla scuola.

Una maestra di scuola primaria di Piacenza è stata aggredita dalla madre di un’alunna all’interno della scuola.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Storia Maestra

Argomenti discussi: La Dc non fu solo maestra di compromessi. Ecco la storia dei suoi contrasti e delle sue lotte; Scomparsa prof.ssa Petti Balbi, assessore Montanari: Ci lascia una maestra di metodo; La Storia è maestra di vita, la politica diventi sua alunna; Cento anni sono arrivati anche per Renata Salerno: la maestra di Monterappoli / Comunicati / Novità / Homepage.

La Storia è maestra di vita, la politica diventi sua alunnaL’organizzazione delle carriere dei magistrati ha continuato ad essere quella del processo inquisitorio. Cioè: il Codice è più avanti della Costituzione ... bergamonews.it

La maestra Lola Di Stefano morì per salvare 60 alunni: ora è l’eroina dei socialLa storia Bussi. I bambini le corrono incontro festosi. E lei, la maestra, li abbraccia tutti. A guardare il breve video in bianco e nero diffuso sui social sembra di vederla Lola Di ... ilmessaggero.it

Maestra in BlueJeans. Richard Carter · Le Monde. Conosci le #mappe attive di storia 3 Le mappe attive permettono di ripassare i concetti essenziali, ma possono anche essere il punto di inizio perfetto per esplorare la preistoria e la storia della Terra. In que facebook