La polizia ha intensificato i controlli alla stazione di Carnate, fermando sette persone, denunciandone 19 e rimpatriando tre. Le operazioni sono state decise per fronteggiare l’aumento di problemi e comportamenti sospetti nella zona. La situazione resta sotto stretta osservazione, con le forze dell’ordine pronte a intervenire in caso di necessità.

Sette arresti, 19 denunce, 3 rimpatri è il bilancio dei controlli delle forze dell’ordine alla stazione di Carnate. Numeri diffusi dalla Prefettura, che raccontano l’attenzione al problema. E per gli 8 contendenti di una rissa dell’autunno scorso, c’è anche il Daspo urbano. Verifiche rafforzate come deciso dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, a Monza, anche alla luce delle lamentele dei residenti. Obiettivo, " prevenzione ". In questa chiave si collocano i 23 servizi straordinari che hanno potuto contare anche sul supporto delle unità cinofile e dei Nas, e 4 presidi fissi davanti all’ingresso del polo ferroviario che hanno identificato 324 persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - La stazione sotto osservazione. Sette arresti, 19 denunce e 8 Daspo. Il prefetto risponde all’emergenza

Approfondimenti su Carnate Stazione

Durante il match di Europa League tra Bologna e Celtic, disputato il 22 gennaio allo stadio Dall'Ara, si sono verificati incidenti che hanno coinvolto le forze dell'ordine.

Nel consueto incontro di fine anno, il prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha affrontato temi fondamentali per il territorio, come sicurezza e legalità.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Carnate Stazione

Argomenti discussi: La stazione sotto osservazione. Sette arresti, 19 denunce e 8 Daspo. Il prefetto risponde all’emergenza; Stop ai lanci del Falcon 9: sotto osservazione anche la missione Crew-12; Via la discarica davanti alla stazione Ottavia: Ama interviene dopo la segnalazione di RomaToday; Tir pericolosi, ora scattano i divieti . Mirteto e Romagnano sotto controllo.

Arrestato il molestatore seriale: sette episodi tra stazione e centro città. Il 25enne è stato rintracciato dalla Squadra Mobile nei pressi dei Giardini Speyer ed è ora in carcere su disposizione del giudice.https://www.lacronacadiravenna.it/articolo/18417/Arrestato- facebook