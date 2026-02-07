La stazione sotto osservazione Sette arresti 19 denunce e 8 Daspo Il prefetto risponde all’emergenza
La polizia ha intensificato i controlli alla stazione di Carnate, fermando sette persone, denunciandone 19 e rimpatriando tre. Le operazioni sono state decise per fronteggiare l’aumento di problemi e comportamenti sospetti nella zona. La situazione resta sotto stretta osservazione, con le forze dell’ordine pronte a intervenire in caso di necessità.
Sette arresti, 19 denunce, 3 rimpatri è il bilancio dei controlli delle forze dell’ordine alla stazione di Carnate. Numeri diffusi dalla Prefettura, che raccontano l’attenzione al problema. E per gli 8 contendenti di una rissa dell’autunno scorso, c’è anche il Daspo urbano. Verifiche rafforzate come deciso dal Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza, a Monza, anche alla luce delle lamentele dei residenti. Obiettivo, " prevenzione ". In questa chiave si collocano i 23 servizi straordinari che hanno potuto contare anche sul supporto delle unità cinofile e dei Nas, e 4 presidi fissi davanti all’ingresso del polo ferroviario che hanno identificato 324 persone. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
