La morte di un uomo a Sarzana ha scosso l’intera comunità. La sindaca commenta la tragedia parlando di “ipocrisia del sistema” e di operatori e istituzioni disarmate. Il sessantaquattrenne si è tolto la vita mercoledì sera, poco prima di essere sfrattato, lasciando tutti sgomenti. Molti lo consideravano una persona fragile, e ora si chiedono se quella situazione delicata fosse nota a chi avrebbe potuto aiutare.

La sindaca sulla tragedia del suicida: "Basta con l'ipocrisia del sistema. Operatori e istituzioni disarmate"

Giovedì alle 17 in Sala Estense si tiene l’incontro tra il Comune, la Cabina di Regia e gli operatori degli Hub urbani.

