La settimana-horror della giustizia Signori magistrati così è davvero troppo

La settimana si è aperta con un episodio che ha fatto discutere in tutta Italia. Un poliziotto è stato brutalmente circondato e picchiato da un gruppo di teppisti, ma sorprendentemente, un magistrato ha deciso di non contestare il tentato omicidio. La notizia ha acceso polemiche e lasciato molti con l’amaro in bocca.

Ricapitoliamo la settimana-horror che si sta per concludere. Episodio 1. Un manipolo di teppisti circonda e massacra un poliziotto, e, ciononostante, un magistrato dell'accusa riesce nella difficile impresa di non contestare il reato di tentato omicidio. Episodio 2. Dopo la guerriglia di Torino, vengono fermate solo tre persone, peraltro tutte rapidamente rimandate a spasso o ai domiciliari, con motivazioni risibili. Toga party sfrenato. Clandestini liberati e recidivi, insorge il centrodestra L'ex questore di #Torino e l'assalto alla #Cgil Alle #Olimpiadi incontro #Meloni - #Vance Ecco la nostra prima pagina? #buongiorno #siamoinedicola #7febbraio #iltempoquotidiano pic. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - La settimana-horror della giustizia. Signori magistrati così è davvero troppo... Approfondimenti su giustizia semplificata Di Pietro e l'iniziativa per la riforma della giustizia: così il giudice torna davvero terzo Il giudice deve essere percepito come terzo imparziale, un principio fondamentale per una giustizia equa. Nervi tesi all’inaugurazione dell’anno giudiziario, le proteste dei magistrati sulla riforma della Giustizia: «Toghe mai così vulnerabili» La cerimonia di apertura dell’anno giudiziario si è svolta tra proteste e tensioni. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su giustizia semplificata Argomenti discussi: 19 film da vedere al cinema a febbraio, da Hamnet a Cime Tempestose. FOTO; Questo nuovo film thriller in uscita ha conquistato Hollywood e sorprenderà anche voi; Weekend al cinema; Le cose non dette di Muccino e i film in sala nel weekend. Questa settimana siamo stati al cinema insieme ai nostri Signori Ammalati per vedere il nuovo film di Checco Zalone!! Un’occasione semplice ma preziosa, fatta di sorrisi, risate e condivisione, per vivere insieme un momento di leggerezza e compagnia. facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.