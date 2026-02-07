La scuola lecchese dove arrivano i cercatori di bellezza

La scuola di Lecce si trasforma per tre giorni in un laboratorio di bellezza. Studenti, insegnanti e artisti partecipano a workshop, proiezioni e incontri per riscoprire il valore dello sguardo e dell’arte. È un’occasione per uscire dai programmi e riflettere sul bello che ci circonda.

Tre giorni di laboratori, cinema, incontri e riflessioni per educare allo sguardo verso il bello. Tre giorni in cui la scuola si trasforma in un laboratorio vivo di idee, emozioni e relazioni: è questo lo spirito di "Cercatori di bellezza", lo stop didattico che ha coinvolto tutte le classi della.

