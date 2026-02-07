La scuola lecchese dove arrivano i cercatori di bellezza

La scuola di Lecco si apre ai cercatori di bellezza. Per tre giorni, studenti e insegnanti si sono immersi in laboratori, incontri e proiezioni per riflettere sul valore dello sguardo e dell’estetica. La scuola diventa così un luogo vivo, un laboratorio di emozioni e idee, dove l’obiettivo è imparare a scoprire il bello intorno a noi.

Tre giorni di laboratori, cinema, incontri e riflessioni per educare allo sguardo verso il bello. Tre giorni in cui la scuola si trasforma in un laboratorio vivo di idee, emozioni e relazioni: è questo lo spirito di "Cercatori di bellezza", lo stop didattico che ha coinvolto tutte le classi della.

