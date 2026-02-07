La scuola di arti orientali di Forlì celebra l' arrivo del nuovo anno cinese ' in rosso'

La scuola di arti orientali di Forlì ha accolto il nuovo anno cinese con una festa in rosso. Centinaia di persone si sono radunate per assistere alle dimostrazioni di kung fu e tai chi, mentre il Cavallo Rosso di Fuoco, simbolo dell’anno, ha fatto da protagonista. I partecipanti hanno condiviso momenti di entusiasmo, tra musica, danze e colori vivaci, in un clima di festeggiamenti che ha coinvolto tutta la città.

Passione, energia, azione: sono i valori che simboleggia il Cavallo Rosso di Fuoco, alla cui insegna si svolgerà il 2026 secondo l'antica tradizione astrologica cinese. Per celebrare questo momento di passaggio una cinquantina di praticanti della scuola di arti orientali Bodhi Dharma di Forlì si.

