La scenografia di Sanremo 2026 | il palco asimmetrico è il simbolo della musica contemporanea

A poco più di un mese dall’inizio del Festival di Sanremo 2026, il palco è già pronto. La scenografia si distingue per un design “asimmetrico” che vuole rappresentare la musica contemporanea. Il palco dell’Ariston si presenta con linee moderne e un’immagine che rompe gli schemi tradizionali, puntando a sorprendere pubblico e artisti fin dalle prime serate.

Sanremo 2026 si presenta con un palco completamente nuovo.

La nuova scenografia di Sanremo 2026 fa discutere.

Tutti i dettagli della scenografia del Festival di Sanremo 2026: palco ampliato, pareti led convesse, orchestra su più livelli e una scala motorizzata progettata per sicurezza e spettacolo.

Una struttura asimmetrica che rompe gli schemi tradizionali: il progetto dell'architetto avvicinerà artisti e pubblico

