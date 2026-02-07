La Toscana si conferma un punto di riferimento per la sanità in Italia. Stefano Cantini ha espresso gratitudine per il sistema sanitario regionale, definendolo una vera e propria fortuna per i cittadini. La sua riflessione mette in luce quanto le strutture di assistenza siano fondamentali per la vita quotidiana delle persone e quanto siano apprezzate dalla comunità.

Il messaggio è chiaro: "la fortuna di vivere in Toscana". E’ una nota di ringraziamento e, allo stesso tempo, una riflessione di significati quella di Stefano Cantini sul sistema sanitario, struttura nevralgica della comunità. Ma vediamo perché. "Da molti anni un mio familiare segue un programma di prevenzione a causa di una poliposi intestinale produttiva, un percorso faticoso fatto di colonscopie periodiche, reso possibile solo grazie alla disponibilità ed alla competenza del dottor Mario Lombardi, responsabile della struttura di gastroenterologia nel nostro ospedale San Jacopo – si legge nella lettera –. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "La sanità che dà risposte e assistenza"

Approfondimenti su Toscana Sanità

La sanità in Toscana sta vivendo una fase di riforma che mira a migliorare l’assistenza agli anziani.

La Clinica Ruesch di Napoli annuncia una nuova collaborazione con Qwince, azienda italiana specializzata in tecnologia sanitaria.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Sanità, la Regione investe sui vaccini

Ultime notizie su Toscana Sanità

Argomenti discussi: La sanità che dà risposte e assistenza; Odontotecnici, una legge centenaria non può più regolare la sanità del futuro; SANITÀ – Il laboratorio dell’ingiustizia: Israele e la sospensione del rigore scientifico - Moked; Blog | Sulle liste d'attesa Gabanelli dà i numeri ma non le cause. Io dico: la sinistra ha 'bombardato' la sanità.

Sulle liste d’attesa Gabanelli dà i numeri ma non le cause. Io dico: la sinistra ha ‘bombardato’ la sanitàLunedì sera, al Tg La7, ho visto il Dataroom – letteralmente la sala dati – di Milena Gabanelli sulle liste d’attesa. La cosa che mi ha colpito, ancora una volta (quindi, una sgradevole riconferma), ... ilfattoquotidiano.it

La sanità che verrà, Faraoni a Talk Sicilia Entro marzo le 146 case di comunità, coraggio contro distorsione sistema per le liste d’attesaI soldi previsti dal Pnrr saranno tutti spesi e gli interventi realizzati. Bisogna avere il coraggio di intervenire sulle distorsioni del sistema per le liste d'attesa e per i Pronto Soccorso. Ecco la ... blogsicilia.it

LaC News24. . Tre località, tre giornate, un'unica volontà: la difesa della sanità pubblica calabrese Tropea, Cosenza e San Marco Argentano chiedono risposte su carenza di posti letto, la lentezza con cui procedono i lavori di realizzazione delle case di c facebook

Ore 14.00, III Commissione: 1 Risposte interrogazioni Sanità FVG: case di comunità, ospedali di base e posti letto, concorsi e radiologia,116117, caregiver, consultori e violenza di genere, pazienti borderline, verde ospedaliero. 2 Esame PDLN n. 6 F x.com