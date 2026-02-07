la ruota della fortuna samira si fa superare dalla campionessa

Venerdì 6 febbraio Gerry Scotti e Samira Lui hanno condotto una nuova puntata de La Ruota della Fortuna su Canale 5. Durante la trasmissione, la pubblico ha visto la sfida tra la presentatrice e la campionessa, con quest’ultima che si è fatta “superare” nel gioco. La gara è stata seguita con attenzione e ha regalato qualche sorpresa ai telespettatori.

Venerdì 6 febbraio Gerry Scotti e Samira Lui sono tornati a tenere compagnia al pubblico di Canale 5 con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna. Un appuntamento ormai fisso che, oltre a essere gioco tra tabelloni e colpi di intuito, è anche un piccolo momento quotidiano di intrattenimento in cui stile, ironia e complicità vanno di pari passo. E se Samira è ormai abituata a catalizzare l’attenzione con i suoi look, questa volta a prendersi la scena è stata Valeria, la campionessa. Un dettaglio inaspettato le ha permesso di “superare” persino la padrona di casa della scalinata. Valeria supera Samira: il dettaglio notato da Gerry. 🔗 Leggi su Dilei.it

Ieri, 13 gennaio, è andata in onda una nuova puntata de La Ruota della Fortuna su Canale 5, condotta da Gerry Scotti e Samira Lui.

La ruota della fortuna, chi è la nuova campionessa Ludovica da Galatina e quanto ha vinto il 6 febbraio?Nella puntata de La Ruota della Fortuna di venerdì 6 febbraio, il gioco di Canale 5 ha visto un cambio al vertice. Dopo una sola puntata, Valeria da Palmi ha ceduto il titolo di campione a Ludovica, ... tag24.it

La Ruota della Fortuna, Samira si fa superare dalla campionessaVenerdì 6 febbraio Gerry Scotti e Samira Lui sono tornati a tenere compagnia al pubblico di Canale 5 con una nuova puntata de La Ruota della Fortuna. Un appuntamento ormai fisso che, oltre a essere ... dilei.it

