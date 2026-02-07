Questa mattina alle 11 si apre alla biblioteca Bassani una mostra collettiva intitolata “La riconoscibilità dell’Essere”. Quattro pittrici di Ferrara, Giorgia Fabbri, Melissa Ghirardelli, Alessandra Guglielmini e Floretta Morselli, espongono le loro opere che esplorano il tema dell’identità attraverso l’arte. La mostra vuole mettere in luce come l’interiorità e la percezione di sé si riflettano nei quadri, portando lo spettatore a riflettere sulla propria interiorità.

Quattro pittrici ferraresi accomunate da una profonda riflessione sull’identità. Giorgia Fabbri, Melissa Ghirardelli, Alessandra Guglielmini e Floretta Morselli sono le protagoniste della mostra collettiva ‘La riconoscibilità dell’Essere’ che oggi, alle 11, sarà inaugurata alla biblioteca comunale Bassani. L’esposizione sarà visitabile, con ingresso libero, fino a venerdì 21 febbraio 2026, negli orari di apertura della biblioteca. La mostra nasce da un confronto condiviso tra le artiste, che si interrogano sulla perdita di centralità dell’identità individuale in una realtà dominata dal flusso digitale: una rete senza centro e senza confini, in cui l’Essere sembra spesso ricostruirsi attraverso profili e rappresentazioni virtuali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - ‘La riconoscibilità dell’Essere’. Quando l’arte esplora l’interiorità

Approfondimenti su Ferrarese Arte

Nel cuore del Mugello, tra le colline che hanno dato i natali a Giotto e alla famiglia Medici, sta emergendo una nuova eccellenza toscana.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

When She Finally Acknowledges Her Sadness — Jung's Path to Healing

Ultime notizie su Ferrarese Arte

Argomenti discussi: ‘La riconoscibilità dell’Essere’. Quando l’arte esplora l’interiorità; La riconoscibilità dell’Essere: alla Bassani quattro artiste ferraresi per una collettiva di pittura sull’identità individuale; 'La riconoscibilità dell'Essere': alla Bassani quattro artiste ferraresi per una collettiva di pittura sull'identità individuale; Cinema e turismo in sinergia, il Friuli Venezia Giulia guadagna riconoscibilità.

‘La riconoscibilità dell’Essere’. Quando l’arte esplora l’interioritàQuattro pittrici ferraresi accomunate da una profonda riflessione sull’identità. Giorgia Fabbri, Melissa Ghirardelli, Alessandra Guglielmini e Floretta Morselli sono ... ilrestodelcarlino.it

La riconoscibilità dell'Essere: alla Bassani quattro artiste ferraresi per una collettiva di pittura sull'identità individualeL'esposizione sarà visitabile, con ingresso libero, fino a venerdì 21 febbraio 2026, negli orari di apertura della biblioteca. cronacacomune.it

“La riconoscibilità dell’Essere”: alla Bassani quattro artiste ferraresi per una collettiva di pittura sull’identità individuale facebook