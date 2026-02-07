la ricetta per rigenerare gli spazi dimenticati

La scuola di musica di Pontedera continua a crescere, con sempre più iscritti. Da cinque anni l’Accademia ha preso casa nell’ex Cinema e teatro Roma di corso Matteotti, dando nuova vita a un luogo che altrimenti sarebbe rimasto in stato di abbandono. La presenza di tanti studenti dimostra che il progetto di rigenerare gli spazi dimenticati funziona.

PONTEDERA L’esponenziale crescita del numero degli iscritti dell’ Accademia Musicale Pontedera che da cinque anni ha trovato casa nell’ex Cinema e teatro Roma di corso Matteotti certifica la buona riuscita di un progetto nato tanti anni fa per far rifiorire un luogo simbolo che per forza di cose era rimasto abbandonato. La nascita del multisala e del Teatro Era nel quartiere di Fuori del Ponte avevano portato infatti a decentrare tutta l’attività legata a cinema e teatro (Agorà a parte) che invece prima era ospitata nel cuore di Pontedera. Un trend, quello del decentramento dei servizi, che negli ultimi anni ha investito non solo cinema e teatro ma anche il tribunale, chiuso definitivamente nel 2013, la biblioteca, trasferita nel viale Piaggio lasciano semi-inutilizzata Villa Crastan, e per ultima la scuola, con la Curtatone chiusa per inagibilità mentre l’Ipsia si è trasferito al Villaggio scolastico, lasciando abbandonati i due edifici di via Primo maggio e via Belfiore. 🔗 Leggi su Lanazione.it

