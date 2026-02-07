La reazione di Simone Giannelli dopo non essere stato riconosciuto dal telecronista Rai è pura classe

Simone Giannelli si è fatto sentire sui social dopo essere stato scambiato per qualcun altro durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il pallavolista ha scritto che “solo Paola Egonu è famosa”, lasciando trasparire la sua delusione ma anche una buona dose di ironia. La scena ha fatto discutere, ma lui ha preferito reagire con classe, senza alimentare polemiche.

