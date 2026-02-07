La reazione di Simone Giannelli dopo non essere stato riconosciuto dal telecronista Rai è pura classe
Simone Giannelli si è fatto sentire sui social dopo essere stato scambiato per qualcun altro durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. Il pallavolista ha scritto che “solo Paola Egonu è famosa”, lasciando trasparire la sua delusione ma anche una buona dose di ironia. La scena ha fatto discutere, ma lui ha preferito reagire con classe, senza alimentare polemiche.
Simone Giannelli scrive sui social il suo pensiero per non essere stato riconosciuto dalla telecronaca Rai durante la cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026: "Solo Paola Egonu è famosa".🔗 Leggi su Fanpage.it
