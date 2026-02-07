La Promozione si scalda Ostra è caccia al poker

Questa mattina a Pianello, l’Ostra si prepara a scendere in campo contro la Pergolese. Dopo aver conquistato un punto a Gabicce, i padroni di casa cercano di portare a casa la quarta vittoria consecutiva tra le mura amiche. La squadra di De Filippi vuole proseguire il momento positivo e mantenere alta la serie vincente.

L’Ostra va a caccia del poker consecutivo di vittorie casalinghe. Vuol continuare nel bel momento la squadra di De Filippi che oggi a Pianello ospita la Pergolese dopo il punto preso a Gabicce. Sembra un bel periodo anche per i Portuali attesi da un esame importante nel pomeriggio sul campo di una Nuova Real Metauro che nell’ultima giornata è stata raggiunta al terzo posto proprio da Ostra e Montemarcianese (quest’ultima non è andata oltre il pari contro la Vigor Castelfidardo). I Portuali di mister Caccia sono reduci dalla vittoria di misura contro la Castelfrettese coincisa con il settimo risultato utile consecutivo (quattro pareggi e tre vittorie) che ha fatto risalire i dorici all’ottavo posto in classifica appaiati al Gabicce Gradara (di scena domani sul campo del Tavullia Valfoglia). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Domani al Fioretti si sfideranno Castelfrettese e Ostra in una partita cruciale per la classifica.

Ostra sorprende nel calcio dilettantistico, con la squadra allenata da De Filippi che si distingue nella nuova categoria.

