la primavera oggi aspetta la cremonese

Da ilrestodelcarlino.it 7 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Cremonese aspetta la Primavera con una situazione difficile. La squadra è ultima in classifica e ha nove punti di svantaggio dal Cagliari, che la precede in classifica. Le ultime tre partite sono state deludenti: nessuna vittoria e poche segnature. Nonostante la crisi, il club spera ancora di risalire la china e di trovare punti preziosi nelle prossime gare.

Non deve ingannare la situazione davvero critica della Cremonese, ultima in classifica con nove punti in meno del Cagliari e quindi della zona playoff, non deve ingannare nemmeno il fatto che i lombardi nelle ultime tre giornate di campionato sono rimasti a secco. Quello che conta davvero è il fatto che i grigiorossi allenati da Elia Pavesi devono per forza iniziare a raccogliere punti per non aggravare ulteriormente una situazione già molto complicata, senza dimenticare che oggi di sicuro si giocherà su un campo pesante che non favorisce chi attacca o chi predilige, come il Cesena, il calcio rapido e sempre votato alla ricerca della profondità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

