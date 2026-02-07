La Primavera oggi aspetta la Cremonese

La Cremonese aspetta la Primavera con una situazione difficile. La squadra è ultima in classifica e ha nove punti di svantaggio dal Cagliari, che la precede in classifica. Le ultime tre partite sono state deludenti: nessuna vittoria e poche segnature. Nonostante la crisi, il club spera ancora di risalire la china e di trovare punti preziosi nelle prossime gare.

Non deve ingannare la situazione davvero critica della Cremonese, ultima in classifica con nove punti in meno del Cagliari e quindi della zona playoff, non deve ingannare nemmeno il fatto che i lombardi nelle ultime tre giornate di campionato sono rimasti a secco. Quello che conta davvero è il fatto che i grigiorossi allenati da Elia Pavesi devono per forza iniziare a raccogliere punti per non aggravare ulteriormente una situazione già molto complicata, senza dimenticare che oggi di sicuro si giocherà su un campo pesante che non favorisce chi attacca o chi predilige, come il Cesena, il calcio rapido e sempre votato alla ricerca della profondità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La Primavera oggi aspetta la Cremonese Approfondimenti su Cremonese Primavera Roma Primavera, oggi si chiude il girone d’andata: Guidi sfida la Cremonese Oggi si conclude il girone d’andata della Roma Primavera, con la sfida contro la Cremonese. Bologna aspetta la Cremonese con Cambiaghi, Rowe e Immobile. Sul web impazza il video sul tunnel del Dall’Ara Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. PRIMAVERA 1 | Atalanta-Cremonese 1-1 Ultime notizie su Cremonese Primavera Argomenti discussi: La Primavera oggi aspetta la Cremonese; Sanremo 2026, Nek: Quest'anno lo vedrò dal divano, mi aspetta l'Europa in tour; 6+ Borghi incantevoli tra Gorizia e Pordenone: la primavera friulana ti aspetta; Nazione - Primavera, oggi c’è il Torino. Galloppa ritrova Braschi. La Primavera oggi aspetta la CremoneseNon deve ingannare la situazione davvero critica della Cremonese, ultima in classifica con nove punti in meno del Cagliari ... ilrestodelcarlino.it Andiamo sulla neve! Oggi i bambini della sezione Primavera hanno vissuto una bellissima esperienza sensoriale, scoprendo il freddo della neve e la sua consistenza soffice e morbida. facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.