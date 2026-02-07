La Primavera I ragazzi di Bigica rialzano la testa Un punto con il Parma capolista

La Primavera di Bigica torna a muoversi dopo alcune difficoltà e conquista un punto contro il Parma capolista. La squadra ha dimostrato carattere e volontà, nonostante alcune sostituzioni e momenti complicati, portando a casa un risultato importante. I giovani continuano a lavorare, sperando di migliorare nelle prossime partite.

parma o sassuolo 0 PARMA: Astaldi; Mena, Conde, Varali, Castaldo (15' s.t. Marchesi); Diop (34' s.t. Pajsar), Konaté; Avramescu (27' s.t. Chimezie), Balduzzi (15' s.t. Mengoni), Cardinali; Mikolajewski (15' s.t. Semedo). All. Corrent (Mazzocchi, D'Intino, Tigani, Gemello, Diallo, Opoku) Sassuolo: Guri; Benvenuti, Vezzosi, Macchioni, Barani; Weiss, Seminari, Frangella (25' s.t. Tampieri); Negri (39' s.t. Gjyla); Kulla, Chiricallo (25' s.t. Daldum). All. Bigica (Nyarko, Costabile, Campani, Amendola, Cardascio, Appiah, Acatullo, Barry) Arbitro: Colaninno di Nola (Scardovi, Rosania) Note: ammoniti Cardinali, Macchioni, Vezzosi, Frangella, Benvenuti Impone il pareggio alla capolista Parma, il Sassuolo Primavera, dando importanti segnali di attenzione che, ci si augura, porteranno presto fuori i ragazzi di Bigica (foto) da un impasse che allunga, dopo quella di ieri, la serie senza vittorie a 12 gare.

